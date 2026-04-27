Hombre armado en gala de Trump pretendía atacar altos mandos 

“Esto no va a disuadirme de ganar la guerra”, asegura mandatario

Washington (AFP) El hombre armado que intentó irrumpir en una gala de la prensa en Washington a la que asistía Donald Trump parecía apuntar contra altos funcionarios, afirmó el domingo el fiscal general de Estados Unidos, mientras que el presidente calificó al agresor de “muy perturbado”.

Información “muy preliminar” ha llevado a los investigadores a creer que el hombre “tenía como objetivo a miembros del gobierno”, declaró a la cadena CBS el fiscal general interino Todd Blanche.

El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, “no está cooperando activamente” con la investigación, agregó.

Blanche se encontraba en la gala en el hotel Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente, la primera dama Melania Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas.

Agentes del Servicio Secreto estadounidense evacuaron al mandatario tras los disparos del agresor, que fue detenido antes de poder ingresar al salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Según la policía, el agresor portaba dos armas de fuego y numerosos cuchillos. Hubo un intercambio de disparos. Un agente recibió un tiro, pero fue protegido por su chaleco antibalas.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Al parecer era huésped del hotel.

Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.

“Buscaba matar”

El presunto atacante comparecerá el lunes ante la justicia. Será acusado de dos cargos: el primero por uso de un arma de fuego durante un delito violento, el segundo por agresión a un agente federal con un arma peligrosa, según las autoridades.

“No es la primera vez en estos últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar. Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos”, reaccionó Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después de los disparos. El mandatario evocó el asesinato de Abraham Lincoln en 1865 al señalar que el agresor puede haber estado descontento con su política. Los presidentes “que tienen más impacto” son “contra los que se apunta”, dijo.

Dirigentes mundiales se declararon el domingo “conmocionados” y expresaron su solidaridad a Trump. Entre ellos, el rey Carlos III, que esta semana hará una visita de Estado a Estados Unidos, se dijo “aliviado” de que el presidente esté sano y salvo.