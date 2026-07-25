Hola y adiós en tenis, pero la revancha será en dobles

Santo Domingo, República Dominicana. – La tenista costarricense Lucía Gallegos quedó fuera del cuadro individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al perder contra la mexicana Julia García en la primera ronda.

La nacional no pudo imponer su juego frente a una de las favoritas del torneo y terminó cediendo el encuentro en sets corridos con parciales de 6-3 y 6-2, despidiéndose así de la modalidad individual. Pese al resultado, Gallegos aún tendrá una oportunidad de seguir compitiendo en la cita regional. La costarricense volverá a la cancha para disputar la modalidad de dobles, donde hará pareja con Jesse Flores, buscando avanzar en el torneo y darle una alegría a la delegación nacional.