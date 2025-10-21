El Tecnológico de Costa Rica (TEC) informó que los resultados del proceso de admisión 2026 estarán disponibles a partir del miércoles 22 de octubre a las 8:00 a.m. en el sitio oficial Sistema de Admisión TEC.

La publicación de resultados incluye las 4 modalidades de ingreso al TEC: examen de admisión, revalidación de puntaje, exención del examen o convenio de articulación.

¿Cómo puede resolver dudas?

Como parte de las innovaciones para este proceso, el TEC presentó a “Kapi”, un bot desarrollado para responder consultas frecuentes sobre admisión, matrícula, graduaciones y cambios de carrera, entre otros temas.

Kapi estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de la plataforma Telegram, donde los estudiantes podrán realizar consultas rápidas sobre los diferentes trámites académicos. Se puede acceder mediante el enlace https://web.telegram.org/k/#@TecKapiBot.

Además, a partir del 22 de octubre estará habilitado el centro de atención de llamadas al 2550-9327 para resolver dudas adicionales.

¿Cómo interpretar los resultados?

Admitido/a: cuenta con un cupo asignado.



En espera: podría matricular si quedan cupos disponibles después de la matrícula ordinaria.



Elegible (empadronamiento extraordinario): podrá concursar por cupos restantes.



Elegible PAR: puede ser admitido si cumple los requisitos del Programa de Admisión Restringida.



No elegible: el puntaje es menor al corte institucional.



El puntaje de admisión se calcula en una escala de 200 a 800 puntos, ponderando el promedio de Educación Diversificada (40%) y la calificación del examen de admisión (60%).

Quienes deseen apelar sus resultados podrán hacerlo del 22 al 30 de octubre del 2025, únicamente a través del Sistema de Admisión TEC.

En caso de haber olvidado la contraseña, se debe seleccionar la opción “obtener código de acceso”, aunque el TEC recomienda no solicitar más de un código debido a la alta demanda que podría generar demoras.