La Luz de la Independencia de Costa Rica alcanzó los 3.821 metros de altura del Cerro Chirripó, el punto más alto del país.

El hecho histórico se enmarcó en la celebración del 50 aniversario del Parque Nacional Chirripó y estuvo cargado de sentimiento patrio y alegría entre los participantes.

Decenas de estudiantes del Liceo de Canaan y atletas se encargaron de movilizar la luz desde la entrada del Área Protegida, en un ascenso marcado por frío, lluvia y barro.

La llegada de la luz de la Independencia al refugio de los Crestones.



La caravana salió de la plaza de San Gerardo de Rivas y tardó tres horas y media en llegar al albergue de base Los Crestones, donde fueron recibidos por decenas de personas que celebraron su llegada con banderas y aplausos.

Las condiciones climáticas no disminuyeron el entusiasmo de los jóvenes, muchos de ellos provenientes de comunidades indígenas. El último kilómetro fue especialmente emotivo: tras pasar por varias manos, la luz llegó hasta Vanessa Jiménez, quien recorrió 17 kilómetros desde Sitio Gilda para unirse al trayecto.

Grupo Extra acompañó de principio a fin la travesía, hasta la cima del Chirripó, registrando este momento inédito para la historia nacional.

¿Por qué la “Luz de la Independencia”?

Los jóvenes partieron de San Gerardo con la tradicional Antorcha de la Independencia; sin embargo, al ingresar al Parque Nacional debió sustituirse por la Luz de la Independencia, debido a que está prohibido portar fuego en áreas protegidas para evitar incendios.

La antorcha fue representada mediante tecnología LED, lo que permitió llevar simbólicamente la luz hasta la cima del país.

Participantes opinan

Vanessa Jiménez Estudiante y atleta “Me siento muy feliz de haber llegado al punto más alto de Costa Rica. Traer la luz de la Independencia y representar a mi pueblo ha sido algo maravilloso. No fue fácil, pero estoy muy contenta de ser parte de la historia.”