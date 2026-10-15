¡Histórico! Brewers avanzan a Serie Mundial tras 44 años

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Los Brewers de Milwaukee alcanzaron la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB) por primera vez en 44 años tras ganar su cuarto juego al hilo ante Los Ángeles Dodgers.

Garrett Mitchell logró conectar un “jonrón” en la sexta entrada para tomar ventaja tras.

YOUR MILWAUKEE BREWERS ARE HEADING TO THE WORLD SERIES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/9wrVOIy54p — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 16, 2026

Por parte de los angelinos, el golpeado Shohei Ohtani logró romper la racha de 25 partidos sin “home run” en medio del peor bache de su carrera; no obstante, no fue suficiente para mantener con vida a los actuales bicampeones.

Los “cerveceros” aguardan rival, el cual saldrá de la serie entre los Rays y Guardians. Dicha llave se encuentra 2-1, el cuarto juego será este viernes.

El primer equipo en conseguir 4 victorias avanzará a la Serie Mundial.