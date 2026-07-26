Costa Rica vivió una jornada histórica en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al sumar una medalla de oro y una de bronce, consolidando a esta disciplina como una de las más exitosas para la delegación nacional.

La gran protagonista fue Jaycee Basset, quien se proclamó campeona centroamericana y del Caribe en la categoría -46 kilogramos tras derrotar con autoridad 2-0 a la mexicana Fernanda Hernández en la gran final.

La costarricense mostró un alto nivel durante todo el combate, imponiendo su estrategia y efectividad para vencer a una rival de gran jerarquía y darle a Costa Rica su primer oro en la presente edición de los Juegos.

Basset celebra su victoria – Foto: Issac Villalta

Horas antes, Laura Sancho también subió al podio al conquistar la medalla de bronce en la categoría -53 kilogramos.

La nacional se impuso 2-1 a la nicaragüense Erika Narváez en el combate por el tercer lugar, cerrando una sólida participación que le permitió aportar una nueva presea para la delegación costarricense.

Laura Sancho abrazando a su entrenador, el taekwondista olímpico Kristopher Moitland – Foto: Issac Villalta





Con estos resultados, el taekwondo se confirma como una de las disciplinas más destacadas para Costa Rica en Santo Domingo 2026. A las medallas de Basset y Sancho se suma la plata obtenida por Camilo Cantillano en poomsae individual masculino, elevando a tres el total de preseas conseguidas por este deporte en la cita regional.