Costa Rica vivió una jornada histórica en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al sumar una medalla de oro y una de bronce, consolidando a esta disciplina como una de las más exitosas para la delegación nacional.
La gran protagonista fue Jaycee Basset, quien se proclamó campeona centroamericana y del Caribe en la categoría -46 kilogramos tras derrotar con autoridad 2-0 a la mexicana Fernanda Hernández en la gran final.
La costarricense mostró un alto nivel durante todo el combate, imponiendo su estrategia y efectividad para vencer a una rival de gran jerarquía y darle a Costa Rica su primer oro en la presente edición de los Juegos.
Horas antes, Laura Sancho también subió al podio al conquistar la medalla de bronce en la categoría -53 kilogramos.
La nacional se impuso 2-1 a la nicaragüense Erika Narváez en el combate por el tercer lugar, cerrando una sólida participación que le permitió aportar una nueva presea para la delegación costarricense.
Con estos resultados, el taekwondo se confirma como una de las disciplinas más destacadas para Costa Rica en Santo Domingo 2026. A las medallas de Basset y Sancho se suma la plata obtenida por Camilo Cantillano en poomsae individual masculino, elevando a tres el total de preseas conseguidas por este deporte en la cita regional.