La gimnasia artística costarricense escribió una página dorada este martes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Rachel Rodríguez y Ariel Villalobos conquistaron las primeras medallas para el país en la historia de esta disciplina dentro de la competición regional.

Rodríguez se quedó con la medalla de plata en la final de barras asimétricas tras completar una sobresaliente rutina que fue calificada con 12.350 puntos. La costarricense solo fue superada por la mexicana Valeria Mata Montemayor, quien se dejó el oro con 12.950 unidades, mientras que el bronce fue para la cubana Karla Leyva Gamboa con 12.000.

Por su parte, Villalobos confirmó el gran nivel que mostró a lo largo del certamen y subió al tercer escalón del podio en la final masculina de anillas. El tico obtuvo una nota de 13.200 puntos, suficiente para colgarse la medalla de bronce. El oro fue para el puertorriqueño Edwin Vélez Beléndez, con 13.850, y la plata quedó en manos del colombiano Andrés Barajas, quien registró 13.450.

Las preseas de Rodríguez y Villalobos representan un hecho sin precedentes para el deporte costarricense, al convertirse en las primeras medallas de la gimnasia artística nacional en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con estos resultados, Costa Rica llegó a 23 medallas en Santo Domingo 2026: cinco de oro, cinco de plata y trece de bronce. Además, la gimnasia artística se convirtió en la novena disciplina que aporta al medallero nacional y lo hizo con una actuación memorable al conseguir dos preseas en una misma jornada.

Ariel Villalobos se dejó el bronce

La presea de Rodríguez representa otro importante logro para la delegación costarricense en Santo Domingo 2026 y confirma el crecimiento de la gimnasia artística nacional en el ámbito regional, gracias al talento, disciplina y dedicación de sus atletas.