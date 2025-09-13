Super la Estrella

Jean Carlo Montoya es el administrador de Super La Estrella, ubicado en San Diego de Tres Ríos, un supermercado con 11 años de trayectoria que se ha convertido en un referente local.

El nombre del negocio tiene un valor histórico, ya que en la misma propiedad funcionaba el famoso salón de baile La Estrella Roja, y la familia decidió mantener la esencia del nombre al transformar el lugar en supermercado.

Super La Estrella ofrece una amplia variedad de productos, que incluyen carnes, verduras, artículos de higiene, cuidado personal y productos para el hogar, satisfaciendo múltiples necesidades de la comunidad.

Desde su apertura, el supermercado se ha enfocado en brindar calidad y cercanía, consolidándose como un buen punto para los vecinos. Desde que iniciaron tienen a la venta el periódico Diario Extra.

Super el Barrio

Super El Barrio, administrado por Ronny Villalobos, es un negocio familiar con 13 años de trayectoria en la comunidad.

El nombre busca reflejar cercanía con el pueblo, aunque muchos vecinos todavía lo recuerdan como el minisúper “Ñeco”, en honor al primer fundador del establecimiento.

Super El Barrio, este ubicado en La Unión se especializa en productos de canasta básica, como papel higiénico, café, arroz y bebidas, incluyendo licores, además de artículos usados en tiempos de juntas vecinales.

Desde que Ronny tomó las riendas, también ha vendido Diario Extra, consolidando su oferta y ganándose la confianza de los vecinos. A lo largo de más de una década, el supermercado se ha mantenido como un punto familiar.

Super el Roble

Cosme Robles es propietario de Super El Roble, también en La Unión, un negocio con 45 años de trayectoria, que inició cuando tenía 20 años.

El nombre del supermercado se inspira en su apellido y en la solidez del roble, simbolizando la permanencia y la tradición familiar.

Este negocio ofrece una amplia variedad de productos, incluyendo abarrotes, verduras, bebidas alcohólicas, servicios de BN y artículos diversos para el hogar.

Además, hace aproximadamente 15 o 20 años comenzó a vender el periódico de La Extra que se lo llevan con pan, natilla y otros productos que los vecinos adquieren diariamente.

A lo largo de más de cuatro décadas, el supermercado se ha consolidado como un punto confiable y familiar, ofreciendo cercanía, tradición y servicio integral a la comunidad.

Super el Oasis

Marianela Zúñiga es propietaria de Super El Oasis, un negocio con aproximadamente 20 años de trayectoria en la comunidad de Tres Ríos.

El nombre del supermercado fue puesto por su difunto esposo, aunque ella no recuerda el motivo exacto, manteniendo así un vínculo con la historia familiar.

Super el Oasis ofrece una amplia variedad de productos, que incluyen licores, cervezas, abarrotes y periódicos, atendiendo las necesidades diarias de los vecinos.

Desde casi la apertura del negocio, Marianela también ha vendido el periódico, con la única interrupción durante el periodo en que fue retirada, retomándola cuando volvió a estar disponible.

Gracias a la constancia y dedicación de Marianela, el supermercado es un lugar donde los clientes encuentran productos variados y un servicio atento que ha perdurado por dos décadas.