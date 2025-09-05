La joven Hillary Sánchez protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche en El Chalet, al interpretar con fuerza y sensibilidad la icónica canción “Shallow” de Lady Gaga.

Con una impecable calidad vocal, Hillary dominó cada matiz de la canción, alcanzando tanto tonos bajos como agudos con una soltura que dejó sin palabras a más de uno.

Luciendo un elegante vestido azul de una sola pieza, se plantó en el escenario con una seguridad conmovedora.

La emoción la desbordó tanto que logró levantar de sus asientos a parte del público, que no dudó en ovacionarla durante la presentación.

Pero lo más especial de la noche fue el respaldo incondicional que recibió: amigos y familiares abarrotaron el lugar y no dejaron de aplaudir, gritar y llenarla de porras.

Su energía y su entrega no solo emocionaron al público, sino que fueron alimentadas por ese amor incondicional que la rodeó de principio a fin.

El juez Edín Solís la felicitó por su desempeño, afirmando que “llevó su máximo potencial hasta la cúspide más alta” y que su actuación fue una verdadera joya vocal de la gala.

Arropada por el cariño de los suyos y con una voz que llegó directo al corazón, Hillary Sánchez dejó claro que en “Así Canto Yo”