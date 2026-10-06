Hijo de Snoop Dogg y legendario productor alistan producción sobre Costa Rica

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La llegada de Snoop Dogg a Costa Rica podría dejar mucho más que un concierto. Detrás del espectáculo también se cocina un proyecto audiovisual que pretende mostrar al mundo parte de la cultura y las raíces musicales del país.

Foto: Sergio Espinoza

Así lo revelaron a Grupo Extra dos de las figuras vinculadas con la visita del rapero: Cordell Broadus, hijo de Snoop Dogg y su socio de negocios, y un reconocido productor y documentalista estadounidense que ha trabajado durante años con grandes figuras del hip hop.

La idea es utilizar la música como un puente entre Estados Unidos, Costa Rica y el resto de Latinoamérica.

“Sentimos que el hip hop es un lenguaje universal y realmente no arrojamos suficiente luz sobre Latinoamérica cuando se trata del hip hop, y queremos poder contar una historia auténtica”, explicó Broadus.

El empresario aclaró que el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial de planificación.

Foto: Sergio Espinoza

“Ahora mismo hemos estado haciendo una lluvia de ideas sobre cómo podría verse. Estamos recopilando toda la información antes de planear la ejecución, poner todo en orden y tener todos los datos claros”, manifestó.

Costa Rica en la mira

El país se convirtió en el primer punto de esta apuesta por Latinoamérica y la visita de los productores ya comenzó.

Uno de los puntos que más interés despertó fue Limón, debido a su historia y a la fuerte presencia de raíces afrodescendientes.

“Vamos a hacer el concierto, pero también un documental alrededor de él para mostrar la cultura local aquí, para que tenga exposición alrededor del mundo y podamos construir un puente”, explicó.

“El calipso, la cumbia, el hip hop, el soul y el jazz tienen sus raíces en ritmos africanos, así que somos una familia. Queremos unir a esa familia”, afirmó.

Para el empresario, el viaje también representa una oportunidad para acercar a Snoop Dogg con sus seguidores de la región.

Foto: Sergio Espinoza

“Snoop tiene seguidores en Latinoamérica. Solo estamos tratando de mostrarles cariño a los fanáticos y dejar aquí una parte de su legado”, afirmó.

Quieren descubrir talento latino

El proyecto también está relacionado con la búsqueda de nuevos talentos musicales.

Broadus explicó que junto con Snoop Dogg trabaja en Death Row Records y que uno de sus objetivos es encontrar artistas latinoamericanos que puedan desarrollar sus carreras dentro de la compañía.

“Estamos pensando en hacer algo para la música latina. Tal vez encontrar a la próxima Karol G, al próximo Bad Bunny, alguien de Latinoamérica, alguien de Costa Rica. ¿Quién sabe?”, comentó.

Incluso confirmó que ya hay artistas costarricenses que están siendo observados y que algunos tendrán participación en el concierto de Snoop Dogg.