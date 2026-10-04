Hijo de Snoop Dogg está en Costa Rica

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Costa Rica recibió una visita que pocos tenían en el radar. Cordell Broadus, hijo del reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg, se encuentra en el país y apareció de sorpresa en el Oktoberfest, donde el lente de Grupo Extra logró fotografiarlo.

El estadounidense, de 29 años, se dejó ver entre los asistentes a la celebración que se desarrolla en el Centro de Eventos Pedregal.

Foto: Mauricio Aguilar

El Oktoberfest Costa Rica celebra este año su XIII edición y reúne música, gastronomía, entretenimiento y una amplia propuesta de cervezas.

La edición de Pedregal se desarrolla del 2 al 4 de octubre, con dos tarimas, conciertos, juegos mecánicos y diferentes espacios para los asistentes.

En medio de esa celebración apareció una figura que muchos reconocen por su apellido antes que por sus propios proyectos: Cordell Broadus, uno de los hijos de Snoop Dogg.

Broadus ha construido su carrera más allá de ser descendiente del famoso rapero. Se ha desarrollado en áreas relacionadas con los negocios, el entretenimiento y la creatividad, y ha trabajado en diferentes proyectos empresariales.

La llegada de Broadus al país no había sido anunciada como una visita pública. Fue durante el Oktoberfest cuando el lente de Grupo Extra logró captarlo, dejando registro de su presencia en la actividad.

La aparición resulta llamativa no solo por tratarse del hijo de Snoop Dogg, sino porque Broadus ha mantenido en los últimos años una agenda relacionada con negocios, entretenimiento y proyectos creativos, por lo que su paso por Costa Rica despierta curiosidad sobre las razones de su visita.