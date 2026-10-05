Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Una inesperada revelación sobre Tupac Shakur salió a la luz durante la visita de Quincy Jones III, hijo del legendario productor musical Quincy Jones, a Costa Rica.

En entrevista con Grupo Extra, el productor y documentalista recordó su relación con Tupac y contó que la cercanía entre ambos no se limitó al trabajo musical: el reconocido rapero estuvo comprometido con su hermana y ambos estuvieron a punto de casarse.

Foto: Sergio Espinoza

La conversación surgió cuando Jones III habló sobre algunos de los artistas con los que trabajó durante sus primeros años dentro del hip hop.

Entre los nombres que mencionó estuvieron Snoop Dogg, Tupac Shakur, Ice Cube y LL Cool J.

Al preguntarle específicamente por Tupac, confirmó que participó en la producción de “To Live & Die in L.A.”, una de las canciones más recordadas del rapero.

“Sí, hice ‘To Live and Die in LA’ para Tupac”, contó a Grupo Extra.

Pero la relación entre ambos tenía una historia mucho más personal.

“Él estaba a punto de casarse con mi hermana. Estaban comprometidos y por eso éramos muy cercanos”, reveló Quincy Jones III.

La declaración muestra que el productor conoció a Tupac desde una posición privilegiada, no solamente como colega dentro de la industria musical, sino también como una persona cercana a su círculo familiar.

Estuvo presente en el juicio

Durante la conversación, Quincy Jones III también recordó el proceso judicial relacionado con la muerte de Tupac Shakur.

“Sí, estuve en el juicio, de hecho”, aseguró.

Al referirse al resultado del proceso, agregó: “Finalmente obtuvimos justicia, ¿saben? Eso es algo bueno”.

Foto: Sergio Espinoza

Tupac murió el 13 de setiembre de 1996, seis días después de recibir varios disparos mientras viajaba como pasajero en un vehículo por Las Vegas.

Conserva imágenes de Tupac

La relación de Quincy Jones III con el rapero también quedó registrada en imágenes.

El productor explicó que desde los primeros años del hip hop comenzó a grabar todo lo que ocurría a su alrededor porque quería conservar la historia de ese movimiento musical.

“Filmé todo el hip hop desde el principio simplemente porque era un nerd del hip hop. Quería recordarlo todo y no sabíamos que iba a durar tanto”, explicó.

Según relató, llevaba una cámara consigo y documentaba los momentos que consideraba importantes.

Entre ese material se encuentran imágenes de Tupac y otros grandes exponentes de aquella generación.

“Filmamos a Tupac, filmamos a Snoop y Tupac juntos. Tenemos mucho material de todos los diferentes raperos”, afirmó.

Para Quincy Jones III, conservar esas imágenes tiene un objetivo claro: permitir que las nuevas generaciones puedan conocer cómo era realmente aquella escena musical.

“Queremos seguir documentando la cultura para que cuando ya no estemos, la gente pueda ver estos videos y conocer la verdad de la cultura”, manifestó.

La visita de Quincy Jones III a Costa Rica permitió así conocer una faceta poco conocida de la historia de Tupac Shakur y, al mismo tiempo, descubrir que uno de los hombres que estuvo cerca de aquella generación todavía conserva material audiovisual de algunos de sus momentos más importantes.