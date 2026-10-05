Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Costa Rica dejó una muy buena impresión en Quincy Jones III, reconocido productor musical, documentalista e hijo del legendario músico y productor estadounidense Quincy Jones, quien se encuentra de visita en el país.

Foto: Sergio Espinoza

Jones III es conocido por su trabajo dentro del mundo del hip hop y a lo largo de su carrera ha colaborado con reconocidos artistas como Snoop Dogg, Tupac Shakur (2pac), Ice Cube y LL Cool J.

Durante una conversación con Grupo Extra, contó que esta es su primera experiencia en suelo costarricense y aseguró que quedó sorprendido por aspectos relacionados con la alimentación, la naturaleza y la forma en que el país aborda el cuidado del ambiente.

“Esta es mi primera vez en Costa Rica y tengo que decir que apenas llevo dos días y me encanta”, manifestó.

El productor explicó que presta mucha atención a lo que consume y a la procedencia de los alimentos, por lo que uno de los aspectos que más le ha llamado la atención es la relación que encontró entre esos temas y la vida cotidiana del país.

“He estado muy feliz hasta ahora porque todo es como que tienen la forma correcta de pensar, donde apoyan toda una vida natural”, expresó.

Foto: Sergio Espinoza

Para Jones III, esa percepción contrasta con lo que ha observado en otros lugares del mundo.

“Muchos otros lugares ponen las ganancias por encima de la salud y la felicidad. Así que esto es como un soplo de aire fresco. Es un lugar donde probablemente querría vivir”, aseguró.

Ante la posibilidad de que Costa Rica pueda convertirse algún día en un lugar para quedarse, el productor respondió con entusiasmo.

“Exactamente. Pura vida”, dijo.

Rumbo a Limón

Hasta el momento, Jones III recorrió principalmente San José, pero su experiencia costarricense apenas comienza. El productor contó a Grupo Extra que su siguiente parada será Limón, donde espera acercarse a la cultura del Caribe costarricense.

“Hasta ahora hemos estado en San José, en la ciudad, pero mañana vamos a Limón. Vamos a conocer la cultura del Caribe y vamos a salir a conocer”, explicó.

Según relató, desde su llegada varias personas le han insistido en que todavía no ha visto lo mejor del país.

“Todos, apenas aterrizamos, nos decían: ‘Esto no es nada. Esperen hasta que vayan por ahí’. Así que estoy muy emocionado por verlo todo”, contó.

La visita a Limón también forma parte de un proyecto que busca unir música y cultura.