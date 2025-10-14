Han pasado seis meses desde que Daniel Drew, conocido empresario costarricense y exesposo de la presentadora Nancy Dobles, falleció tras enfrentar una dura batalla de salud.

Su hijo mayor, Daniel, usó sus redes sociales para compartir un mensaje conmovedor que reflejó la profunda huella que su padre dejó en su vida.

“Más que mi padre, eres mi héroe. Cada día que pasa, te admiro más. Representabas la verdadera fuerza. Tu voluntad era imparable, decidida e impulsada por tus ambiciones, pero también eras profundamente cariñoso.

Tu amor y tus acciones siempre fueron desinteresados e incondicionales”, escribió el joven con gran emoción.

El joven continuó recordando las enseñanzas que recibió: “Me enseñaste a nunca dejar de crecer y a seguir aprendiendo. Eras sabio para tu edad, con ganas de compartir tus conocimientos y ayudar a los demás”.

“Todo lo que hago lleva una parte de ti, y eso me guiará por el resto de mi vida. Te extrañaré cada día, pero sé que siempre estarás conmigo. Siempre estaré agradecido por cada momento que pasamos juntos. Gracias por todo lo que me diste: el amor, las lecciones y el ejemplo que diste. Espero que te sientas orgulloso, como yo siempre me sentí orgulloso de ser tu hijo”.

Daniel Drew, de 57 años, falleció el 14 de abril de 2025 a causa de un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado por varios días antes de su fallecimiento.