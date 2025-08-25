La noche del domingo se presentó un violento hecho en el sector de Siglo XXI, en Limón.

El suceso dejó a un hombre identificado como Jermaine Cruickshank Edwards fallecido.

La víctima era hijo del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, quien falleció el 5 de marzo del 2025.

Jermaine Cruickshank Edwards figura como padre de 2 hijos menores de edad, según se pudo confirmar a través del Tribunal Supremo de Elecciones.

Uno de los hijos habría cumplido 15 años recientemente, exactamente el pasado 21 de agosto, mientras que el otro tiene apenas 9 años.

Sobre los hechos de manera preliminar, la Cruz Roja Costarricense destacó que varios sujetos armados ingresaron a un establecimiento tipo bar y abrieron fuego contra la víctima, provocándole múltiples heridas de bala en la cabeza y en los hombros.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra a cargo de las indagaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del homicidio.