Hijo de Don Stockwell lanza fuerte mensaje tras detención de su padre

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Michael Stockwell, hijo del productor de conciertos Don Stockwell, se pronunció en redes sociales luego de que su padre fuera detenido este miércoles durante la Operación Éxodo, un amplio operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público relacionado con una investigación por presunta legitimación de capitales.

El joven compartió una fotografía de cuando era niño junto a su padre y acompañó la imagen con un extenso mensaje en el que dejó claro que permanecerá a su lado durante el proceso.

Foto: Redes sociales

“Siempre a tu lado, no importa lo lejos que esté. Sé lo que es la verdad y la verdad siempre sale a la luz”, escribió Michael.

En su publicación también defendió la figura de su padre dentro de su familia y aseguró: “Eres el mejor padre del mundo y nada en este mundo cambiará eso”.

Michael recordó además los momentos difíciles que han atravesado como familia y aseguró que no piensa apartarse de su papá en esta situación.

“Pasamos por los altibajos como familia y como siempre estás ahí para mí, pase lo que pase, estaré aquí para ti en este momento difícil”, manifestó.

El hijo del productor agregó que cuenta con él y que hará todo lo posible para apoyarlo: “Tu hijo te ama con todo su corazón y haré todo lo que pueda para apoyarte de la manera que pueda”.

“El espectáculo debe continuar”

Uno de los mensajes que más destaca en la publicación de Michael aparece hacia el final, cuando hace referencia directamente a la actividad que durante años ha marcado la carrera de su padre.

“Y cuando salgamos de este momento difícil, podemos volver a hacer cosas buenas para el mundo y seguir haciendo los increíbles espectáculos que siempre hemos hecho”, señaló.

La publicación cierra con una frase contundente:

“El espectáculo debe continuar. Love, Michael”.

Don Stockwell fue detenido este miércoles en su vivienda en Santa Ana durante los allanamientos de la Operación Éxodo.

El OIJ indicó que el caso investiga una estructura relacionada con un hombre de apellido Vargas, conocido como “Sobrino”, y una presunta utilización de dinero proveniente de actividades ilícitas en eventos. La investigación continúa y la detención no implica una declaración de culpabilidad.