Hija de reconocido actor costarricense se roba las miradas en Telehit

La actriz costarricense Sofía Rojas, hija de los reconocidos actores nacionales Gustavo Rojas y Tatiana Zamora, continúa abriéndose camino en la industria del entretenimiento mexicano y ahora sumó una nueva aparición en la pantalla de Telehit.

Este es uno de los canales musicales y de entretenimiento más populares de México y Latinoamérica, perteneciente a TelevisaUnivision.

Foto: Redes sociales

La joven participó como presentadora invitada en el espacio televisivo, una experiencia que compartió con entusiasmo en sus redes sociales y que fue seguida muy de cerca por sus familiares en Costa Rica.

De hecho, tanto sus padres como otros seres queridos sintonizaron la transmisión en vivo y no desaprovecharon la oportunidad para grabar la pantalla del televisor mientras Sofía aparecía al aire, compartiendo luego esos emotivos momentos en redes sociales.

Esta no es la primera vez que la costarricense destaca en la televisión mexicana. Desde hace más de tres años se prepara en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, formación que le ha abierto las puertas a importantes producciones.

Entre sus trabajos más conocidos figura “La Rosa de Guadalupe”, la popular serie de Televisa que desde hace más de 15 años se transmite en varios países de América Latina y Estados Unidos.