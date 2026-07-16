Hija de Mary Munive debuta como escritora

A sus 16 años, Sofía Martínez Munive, hija de la exministra de Salud Mary Munive, decidió abrir una parte muy íntima de su vida al publicar Fragments of a Soul, un libro que reúne más de 60 poemas escritos desde que tenía 11 años.

Inició como un diario para comprender sus emociones y terminó convirtiéndose en una obra que aborda temas como el duelo, la salud mental, la separación de sus padres, la soledad, la aceptación personal y la esperanza.

“Nunca imaginé que mi diario personal terminaría convirtiéndose en un libro. Cuando empecé a escribir, solo estaba tratando de entender lo que sentía. Con el tiempo descubrí que esas páginas también contaban una historia que podía acompañar a otras personas”, expresó la joven autora.

Escrito completamente en inglés, el libro demuestra cómo un segundo idioma también puede convertirse en un vehículo para desarrollar la creatividad y expresar sentimientos.

Conforme avanzó en la escritura, Sofía asegura que también cambió su forma de ver la vida. Entre los poemas sobresalen Willpower, Goodbye y Peace, este último con uno de los versos que la autora considera más significativos

Actualmente, Fragments of a Soul se encuentra disponible en Librería Internacional y Amazon por ¢12.000 y representa el debut literario de la joven costarricense, quien espera continuar escribiendo nuevas historias.