La hija de un hombre conocido como “Macho Coca” quedó en libertad tras ser detenida el lunes 22 de setiembre por el supuesto delito de robo de combustible.

Así lo confirmó el Ministerio Público a Grupo Extra este viernes 26 de setiembre.

“La Fiscalía Adjunta de Limón informó que el Juzgado Penal de la zona dispuso la libertad de la imputada sin ningún tipo de medidas cautelar, a pesar de que solicitó prisión preventiva para ella y los otros detenidos”, detallaron las autoridades judiciales.

Fotografía cortesía Recope

El Ministerio Público además señaló que apeló la resolución y ahora se debe esperar a que el Tribunal Penal de la zona programe una nueva audiencia.

A esta mujer, de apellido Bell, se le detuvo junto a 2 personas más en un operativo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

La hija de "Macho Coca", una mujer de apellido Bell, fue detenida este lunes 22 de setiembre por el presunto delito de robo de combustible.

Las diligencias policiales se llevaron a cabo en Villa del Mar de Limón, en donde se decomisaron 1.250 litros de producto.

El combustible decomisado quedó bajo custodia de Recope.