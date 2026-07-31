Hija de Lynda Díaz se perderá momento especial de su hermana: “Los exámenes no salieron bien”

No asistirá al té de canastilla

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La creadora de contenido Nicole “Coco” Roper anunció que no podrá viajar este fin de semana a Miami para acompañar a su hermana, Linda Liz, en el té de canastilla de su primera hija, debido a una complicación relacionada con el tratamiento médico que enfrenta desde hace varias semanas.

Foto: Redes sociales

“Resulta que no voy a poder ir al baby shower de Linda Liz. La doctora de infecciones me llamó y me dijo que los exámenes no salieron bien y me tiene que extender en los antibióticos a otro antibiótico porque la bacteria no está respondiendo y me tienen que mandar otros antibióticos y me los dan por vía hasta mañana a las 5 de la tarde y el baby shower de Linda Liz es el sábado en la mañana”, expresó.

“Si me voy sin los antibióticos, corro el riesgo de enfermarme mil veces más y simplemente llegar el sábado e ir y devolverme es demasiado para mi cuerpo, especialmente en estas circunstancias. Esto si logro tener los antibióticos mañana viernes y a veces me dan solo dos dosis y después me traen más”, agregó en un reel de Instagram.

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La influencer explicó que la decisión fue especialmente difícil, ya que esperaba reencontrarse con su hermana después de varios meses sin verla y participar en una celebración que había preparado con mucha ilusión.

“Ya lloré, desempaqué las cosas que le compré a la bebé y estoy demasiado triste que no puedo ir y porque no la he podido ver a Linda Liz desde que está embarazada y me siento súper mal, pero está fuera de mi control”, finalizó con lágrimas.