La creadora de contenido Nicole “Coco” Roper anunció que no podrá viajar este fin de semana a Miami para acompañar a su hermana, Linda Liz, en el té de canastilla de su primera hija, debido a una complicación relacionada con el tratamiento médico que enfrenta desde hace varias semanas.

Foto: Redes sociales

“Resulta que no voy a poder ir al baby shower de Linda Liz. La doctora de infecciones me llamó y me dijo que los exámenes no salieron bien y me tiene que extender en los antibióticos a otro antibiótico porque la bacteria no está respondiendo y me tienen que mandar otros antibióticos y me los dan por vía hasta mañana a las 5 de la tarde y el baby shower de Linda Liz es el sábado en la mañana”, expresó.

“Si me voy sin los antibióticos, corro el riesgo de enfermarme mil veces más y simplemente llegar el sábado e ir y devolverme es demasiado para mi cuerpo, especialmente en estas circunstancias. Esto si logro tener los antibióticos mañana viernes y a veces me dan solo dos dosis y después me traen más”, agregó en un reel de Instagram.

La influencer explicó que la decisión fue especialmente difícil, ya que esperaba reencontrarse con su hermana después de varios meses sin verla y participar en una celebración que había preparado con mucha ilusión.