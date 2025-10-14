La familia de Ligia Zulema Faerron Jiménez emitió un comunicado la tarde de este martes luego de los allanamientos realizados en San Carlos como parte de la investigación por su desaparición.

En el mensaje, aclararon que no es cierto que el cuerpo de su madre haya sido encontrado, desmintiendo los rumores que circularon en redes sociales.

“Ante los recientes rumores y publicaciones falsas que circulan en algunos medios de comunicación y redes sociales, queremos aclarar de manera categórica que NO es cierto que nuestra madre haya sido encontrada fallecida. Hasta este momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha confirmado tal información. Por lo tanto, toda noticia que afirme lo contrario carece completamente de veracidad”, indica parte del comunicado.

La familia señaló que se ha mantenido presente y activa en la búsqueda de su madre desde el primer día y que no han brindado declaraciones para no entorpecer la investigación, la cual sigue abierta y en curso bajo dirección del Ministerio Público.

“Hacemos un llamado al respeto, la empatía y la prudencia. Pedimos al pueblo costarricense que evite difundir información no verificada o emitir comentarios que solo aumentan el dolor que atravesamos como familia.”

Horas más tarde, la hija de Ligia compartió una publicación en redes sociales expresando su fe ante la incertidumbre: