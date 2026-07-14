Hija de la exministra Mary Munive publica su primer libro

Sofía Martínez Munive, hija de la exministra de Salud y exvicepresidenta de la República, Mary Munive, acaba de publicar Fragments of a Soul, una colección de más de 60 poemas escritos durante su adolescencia.

Con apenas 16 años, la joven decidió compartir textos que escribió desde los 11 años, inspirados en experiencias como la separación de sus padres, la pérdida de su abuela, el aislamiento durante la pandemia, la salud mental y el proceso de aceptarse a sí misma.

Presentación del libro con poemas: Fragments of a Soul. Foto: cortesía TRP LAB.

“Nunca imaginé que mi diario personal terminaría convirtiéndose en un libro. Cuando empecé a escribir, solo estaba tratando de entender lo que sentía. Con el tiempo descubrí que esas páginas también contaban una historia que podía acompañar a otras personas”, expresó Sofía.

La obra fue escrita originalmente en inglés, idioma que domina desde pequeña y que, según explica, se convirtió en una herramienta para expresar emociones y desarrollar su creatividad.

El proyecto contó con el respaldo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), institución que destacó el valor de la escritura como medio para fortalecer la creatividad y la confianza de los jóvenes.

Entre los poemas sobresalen Willpower, Goodbye y Peace, este último con uno de los versos que la autora considera más significativos:

“Por fin acepté que nunca voy a ser suficiente para la sociedad, pero soy suficiente para mí misma. Me di cuenta de que podía crear a partir de lo que sentía. En lugar de esconder mis emociones, podía escucharlas y convertirlas en algo que me ayudara a entenderme mejor. Para mí, eso fue florecer”, afirmó.

Presentación del libro con poemas: Fragments of a Soul. Foto: cortesía TRP LAB.

La psicóloga Ana Yancy Fonseca, quien acompañó a Sofía durante parte del proceso, señaló que transformar las emociones en escritura representa una herramienta importante para el bienestar emocional.

El libro tiene un costo de ₡12 mil y está disponible en Librería Internacional y Amazon.