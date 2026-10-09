Hija de Glenda Peraza conoce a Lamine Yamal y presume foto

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

KiaKiany “Kiki” Berry Peraza, hija de la presentadora costarricense Glenda Peraza, aprovechó su visita a España para conocer al reconocido futbolista Lamine Yamal, una de las principales figuras del FC Barcelona.

Foto: Redes sociales

La joven compartió en sus redes sociales una fotografía junto al delantero y a Inés García, influencer española vinculada sentimentalmente con el jugador, con quienes coincidió durante su estancia en Barcelona.

“Mi humilde foto con Lamine y con Inés. Como buena tica, sacándole jugo al máximo a las oportunidades que da la vida”, escribió Berry en la publicación, en la que dejó ver su entusiasmo por la experiencia.

¿Qué hace la hija de Glenda Peraza en España?

Su visita está relacionada con actividades vinculadas con el lanzamiento de una colección de ropa de American Eagle inspirada en el estilo del futbolista, denominada AE x Lamine Yamal.

La propuesta incluye prendas urbanas como camisetas, chaquetas, jeans holgados y pantalones cargo. Como parte de las experiencias organizadas en Barcelona, también se desarrollaron actividades relacionadas con la cultura urbana, entre ellas una batalla de gallos.

Este tipo de competencia consiste en enfrentamientos de rap improvisado, en los que los participantes crean rimas espontáneas para responder a sus contrincantes, demostrar su ingenio y destacar por su habilidad con las palabras.

En ese ambiente, Berry tuvo la oportunidad de coincidir con Yamal, quien, además de destacar en las canchas, se ha convertido en una figura de interés para las marcas de moda y el público joven.

Foto: Redes sociales

Por su parte, Inés García es una influencer española conocida por compartir contenido relacionado con moda y belleza, y por su relación con el delantero del Barcelona.