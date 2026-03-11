Hija de alias “Gato”  formaba parte de red de lavado

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron 20 allanamientos en diferentes partes del país para detener a una banda vinculada con el presunto lavado de dinero.

Como parte de esta organización se detuvo a una mujer de apellido Álvarez, quien sería hija de Jonathan Álvarez, alias “Gato”, quien en su momento fue solicitado por los Estados Unidos para extradición por el presunto delito de tráfico internacional de drogas. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José (TASP-SJ) rechazó la extradición de este hombre, quien ya no está privado de libertad.

Esta mujer es una de las 15 personas detenidas por las autoridades y se le vincula a esta organización, la cual, en apariencia, legitimaba capitales y traficaba droga.

Además, a este grupo se le vincula con la posesión de bienes de alto valor como casas de lujo, carros de alta gama e inclusive múltiples sociedades anónimas.

Michael Soto, director interino del OIJ, dijo que el tema familiar siempre se vuelve preponderante.

“Muchos de los familiares se vuelven testaferros. Estas personas involucran hermanos, hijos y además terceras personas que no tenían vínculo sanguíneo con él. Es muchas de las estrategias que vemos”, explicó el jerarca.

Dentro de la estructura se encontraban contadores, administradores y personal especializado para ejecutar y profesionalizar el delito.

Los operativos se desarrollaron en Curridabat, Desamparados y Santa Ana en San José, La Guácima y San Rafael en Alajuela, La Unión en Cartago, San Pablo en Heredia, Liberia y Santa Cruz en Guanacaste y Osa, Barranca, El Roble y Golfito en Puntarenas.

Extradición rechazada

La extradición de Álvarez se rechazó el 3 de febrero del presente año, mediante el voto 2026-180, en el que los magistrados resolvieron cinco recursos de apelación relacionados con las solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos contra Celso Gamboa Sánchez, Edwin López Vega y Jonathan Álvarez Alfaro.

El tribunal avaló la entrega de Gamboa y López, sin embargo, en el caso de Álvarez la mayoría de los jueces revocó la extradición. Solo una jueza se apartó del criterio general y consideró que sí debía enviarse a Estados Unidos.

La diferencia radica en el momento en que habrían ocurrido los hechos que se investigan.

Según explicó el Tribunal, a Gamboa y López se les atribuyen delitos continuos o permanentes que comenzaron antes de una reforma constitucional y se extendieron después de ese cambio. Por esa razón, la extradición sí es posible.

En su efecto, a Álvarez se le señalan hechos ocurridos únicamente antes de la reforma. La mayoría de los jueces consideró que la nueva norma no puede aplicarse de forma retroactiva, es decir, no puede usarse para situaciones que ocurrieron en el pasado. Por eso, concluyeron que debe ser juzgado en Costa Rica y bajo la legislación nacional.

Tras la resolución, Álvarez quedó a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares y continuará el proceso interno.