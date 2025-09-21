El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, volvió a hacer un llamado este domingo a los diputados socialcristianos para que voten a favor el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, en la sesión extraordinaria del plenario mañana lunes.

“Desde nuestro partido, y, particularmente, desde nuestra candidatura, le hemos solicitado a nuestros diputados votar por levantarle la inmunidad al presidente Chaves. ¿Por qué? Porque somos un partido de principios y uno de ellos es que nadie debe estar por encima de la ley. No se vale que nadie se escude en un fuero para evadir, rendir cuentas a los jueces”, afirmó Hidalgo en la Asamblea Nacional el PUSC de este domingo, donde se ratificó a sus candidatos a la vicepresidencia.



Agregó que hay que dejar claro que “nadie está quitándole derechos a nadie. El presidente Chaves tendrá derecho a defenderse. Pero no se vale que, por un delito común, él busque ocultarse”.

Lamentó que el mandatario no haya querido apartarse de inmunidad y tener que llevar el proceso hasta estas instancias.

“Es cierto que no les corresponde a los diputados juzgar si el presidente Chaves es culpable o no. Pero sí les corresponde a los diputados actuar con la responsabilidad histórica que demandan las circunstancias”, agregó.

Hidalgo agradeció a los diputados socialcristianos Vanessa Castro, Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García, quienes indicaron que votarán a favor el levantamiento de la inmunidad.

“El agradecimiento y el reconocimiento deben ser especiales para Vanessa, quien ha sufrido la persecución, amenazas y un embate oficialista sin precedentes”, enfatizó Hidalgo.

En dicha Asamblea se puso a votación una moción para solicitar a la fracción del PUSC votar en bloque el levantamiento de la inmunidad del mandatario, “en coherencia con los principios éticos, democráticos y de transparencia que rigen nuestro partido”.

Pero las legisladoras: Daniela Rojas y María Marta Carballo, que estaba como asambleístas, se abstuvieron de votar la vocación.

Sobre el resto de diputados del PUSC, Leslye Bojorges, dijo días atrás, que se opone a levantar la inmunidad.

Mientras que Carlos Andrés, Melina Ajoy y Horacio Alvarado aún no han definido su voto.

Parte de la bancada del PUSC en la Asamblea de este domingo. Foto: Jorge Castillo.

“A los diputados que todavía lo están pensando, los insto a pensarlo bien y a responder únicamente a los altos intereses de la Patria. Todavía están a tiempo para hacer lo debido, con la valentía y firmeza que se requiere. A los diputados que hasta ahora han manifestado que se apartarán de la línea dictada por el Partido, les digo que aún pueden recapacitar. En unos años, cuando se estudie la compleja realidad política que hoy vivimos, nadie se acordará de las amenazas ni de los cariñitos. Pero Dios y la Patria demandarán si se cumplió o no el juramento constitucional de observar y defender la Constitución y las leyes de la República”, finalizó el candidato.