El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, espera que los diputados esta vez sí le levanten la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Hidalgo respalda la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que este marte ha pedido a la Asamblea Legislativa levantar el fuero al mandatario para poder continuar con el proceso de investigación de denuncias por supuestas faltas de beligerancia política.

“Una vez más, los diputados tienen la oportunidad de reivindicar el Estado de derecho y que el presidente sea tratado ante la ley, como cualquier ciudadano, sin privilegios”, afirmó el socialcristiano.

Hidalgo ya había pedido a la fracción del PUSC levantar la inmunidad de Chaves en el caso del contrato con el BCIE, pero cinco legisladores rechazaron hacerlo.

Esta es la primera vez que el TSE solicita al Congreso levantar la inmunidad de un presidente de la República, por beligerancia política.

La Constitución Política da esa potestad a los magistrados del TSE, que pueden emitir una sanción que va desde el despido del funcionario público, hasta su inhabilitación de cargos públicos de 2 a 4 años.