El candidato socialcristiano Juan Carlos Hidalgo cuestionó al presidente Rodrigo Chaves por minimizar la crisis de violencia que vive el país en medio de la ola de homicidios.

El aspirante aseguró que en vez de tomar esta postura, se deben tomar medidas urgentes para enderezar el rumbo, porque a su criterio “el país se está yendo de las manos”.

“Ayer el presidente minimizó la crisis de seguridad que ha convertido a Costa Rica en el segundo país más violento de Centroamérica. Se equivoca el Gobierno con su actitud irresponsable frente a la amenaza del crimen organizado”, subrayó Hidalgo.

Entre las propuestas que baraja el candidato rojiazul en caso de llegar a Zapote destacan el aumento de 6.500 efectivos en la Fuerza Pública, reformas al Código Procesal Penal para impedir que criminales violentos cumplan condenas fuera de prisión.

Así como la cooperación con la Unión Europea para frenar el trasiego de drogas en los puertos y la entrega de más recursos y equipo moderno a las instituciones encargadas de combatir el crimen.

Durante la conferencia de prensa habitual de los miércoles, el mandatario se refirió a la ola de homicidios y reiteró su tesis de que la problemática recae en la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.