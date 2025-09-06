El director técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Miguel Herrera, criticó fuertemente a los jugadores de la tricolor por la actitud mostrada, especialmente luego de quedar con un hombre de más en la cancha por la expulsión de Jason Coronel de Nicaragua.

Herrera, señaló en la conferencia de prensa que no le gustó para nada que los nicaragüenses les doblaran en el tema de actitud.

“La verdad es lo que habíamos logrado de ponernos arriba en el marcador y tener hombre más, dejamos de correr, de hacer trabajo, dejamos que el rival empezara a crecer y ellos se mataron. La verdad que aprovecharon su deseo, su gana y terminan empatando un partido que me parece teníamos que haber manejado mejor”, comentó Herrera.

Pero el “Piojo” fue más allá y mostró su molestia sin ningún reparo con el grupo de jugadores.

“No nos entregamos de la manera que teníamos que entregarnos, además cuando quedamos justo con un hombre de más, teníamos ya un gol a favor y no manejamos el partido como teníamos que hacerlo y tener más actitud para tener la pelota. Ellos redoblaron esfuerzos con 10 hombres dentro de la cancha y se encontraron con una equivocación nuestra y el penal y la verdad es que dejamos de hacer y eso lo hablamos ahorita en el vestidor”, señaló el estratega.

Este es el segundo empate en la historia que logra Nicaragua ante Costa Rica.