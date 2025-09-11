El uso de dispositivos móviles entre personas menores de edad plantea cada vez más desafíos para las familias.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), uno de cada 12 niños sufre algún tipo de violencia en línea.

Ante este panorama, ColibrIA, en alianza con KidsNetGuard, lanzó el eContract, una herramienta digital gratuita que propone la creación de acuerdos familiares para regular el uso de dispositivos tecnológicos en casa.

El contrato, disponible en el sitio web colibria.net, funciona como una guía que padres, madres, cuidadores e hijos pueden adaptar a sus propias necesidades.

“Lo que buscamos es que las chicas y los chicos generen un acuerdo con papá, mamá o la persona que los cuida, para hablar sobre el uso de los dispositivos en la casa”, explicó Marcela Herrera, cofundadora de ColibrIA.

El documento permite definir reglas claras sobre horarios, zonas libres de pantallas, responsabilidades asociadas y fechas de revisión.

Por ejemplo, las familias pueden acordar si los dispositivos se cargan en los dormitorios o en espacios comunes, fijar un límite de horas diarias frente a pantallas, o establecer que durante la cena no se usen celulares.

El objetivo es prevenir discusiones, evitar imposiciones unilaterales y, sobre todo, generar un espacio de diálogo donde los menores comprendan los motivos detrás de cada decisión.

Para Herrera, lo esencial es que el eContract promueve autorregulación, pensamiento crítico y hábitos digitales responsables. A diferencia de las prohibiciones estrictas, este modelo parte de la escucha activa y la negociación.

“La idea es escuchar sus necesidades y llegar a consensos. Eso les da un espacio donde sienten que su opinión cuenta, y nosotros, como adultos, les enseñamos con el ejemplo”, señaló.

En este sentido, los acuerdos no son permanentes ni inamovibles. El contrato incluye la opción de revisiones periódicas, lo que permite ajustarlo conforme los menores crecen y cambian sus exigencias académicas o sociales.

La iniciativa también promueve la coherencia en la crianza digital: si se definen momentos sin pantallas, las reglas deben aplicarse tanto a los menores como a los adultos.

“Si decimos que en la mesa no se usan dispositivos, eso también me incluye a mí como mamá o papá. Se trata de dar el ejemplo de que podemos autocontrolarnos”, enfatizó Herrera.

La propuesta se complementa con la figura de Luna, embajadora digital de la ciberseguridad, un modelo de inteligencia artificial en 3D creado para acompañar a familias y menores en el uso responsable de la tecnología.

Esta ofrece consejos interactivos, cápsulas educativas y motiva a los hogares a firmar el e eContract, reforzando así la prevención desde la práctica cotidiana.

Herrera recordó que los riesgos no siempre son evidentes y que muchas veces los adultos desconocen lo que ocurre en línea.

Beneficios de la iniciativa

El eContract promueve hábitos saludables en el uso de pantallas, fomenta el pensamiento crítico en los niños para evaluar las distintas situaciones que pueden presentarse y así formar la seguridad en línea. A la vez, fortalece la comunicación familiar, ayuda a la salud mental de cada uno de sus integrantes.