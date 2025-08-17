Un joven de apellido Ortiz, de tan solo 21 años, fue herido con arma de fuego la noche del sábado en el sector de Herradura.
La información fue brindada este domingo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que el suceso tuvo lugar pasadas las 11:00 p.m.
Según informan las autoridades, el joven se encontraba en una parada de autobuses, cuando fue abordado por 2 sujetos que viajaban en motocicleta.
En apariencia, tras asaltarlo, lo habrían herido con arma de fuego para posteriormente darse a la fuga.
Ortiz fue trasladado a un centro médico local y de ahí fue remitido al hospital Monseñor Sanabria.
El caso está en investigación.