El jugador del Club Sport Cartaginés, Geancarlo Castro le dió la victoria al conjunto “blanquiazul” en los últimos minutos del repechaje para la clasificación a la Concacaf Champions Cup.

El jugador desde la mañana manifestó contar con minutos en el partido del Cartaginés.

“Cuando me levanté este martes, le pedí a Dios que me diera la oportunidad de jugar, y me la dio. Durante el calentamiento le seguí pidiendo una oportunidad, y gracias al Señor pude aprovecharla de la mejor manera”, mencionó Castro.

Geancarlo tuvo su debut soñado con el equipo de Andrés Carevic anotando su primer gol con la camiseta “blanquiazul”.

“Es un gol muy especial. Fue mi debut con el Cartaginés, venía de varios partidos sin jugar. Hoy me levanté, le pedí la oportunidad a Dios, lo hablé con mi familia y con mi pareja. Este gol va dedicado a mi familia, a mi perro y a todos los que han confiado en mí y me alientan a seguir adelante”, comentó.

Castro le dio la primera esperanza al Cartaginés que esperan clasificarse el próximo martes 28 de octubre a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra