Hero Costa Rica, el mayor fabricante de motocicletas y scooters del mundo, presentó su nuevo modelo Hunk 250R, una motocicleta diseñada para competir en el segmento de 250cc con una combinación de potencia, tecnología y estilo deportivo.

El lanzamiento llega acompañado del concepto de campaña “Llegó para quitar coronas”, con el que la marca busca posicionar este modelo como una de las principales opciones para los motociclistas que buscan rendimiento y diseño en la carretera.

La Hunk 250R está dirigida a quienes buscan una experiencia de conducción más dinámica y precisa, con características pensadas tanto para la seguridad como para el desempeño en ruta.

Características de la nueva Hunk 250R

El modelo incorpora una serie de tecnologías orientadas al control, la seguridad y la comodidad del conductor.

Control y seguridad:

Cuenta con sistema de frenos ABS de doble canal y un embrague deslizante asistido, que permite cambios de marcha más suaves y ayuda a evitar el bloqueo de la rueda trasera durante reducciones agresivas.

Suspensión de alto desempeño:

Integra una suspensión invertida de 43 mm en la parte delantera y un monoamortiguador trasero ajustable en seis posiciones, lo que permite adaptar la motocicleta al peso del conductor y al estilo de conducción.

Diseño deportivo:

La motocicleta presenta un diseño agresivo, con asiento de doble nivel para mayor ergonomía y un sistema de iluminación 100% LED que mejora la visibilidad en carretera.

Tecnología inteligente:

La Hunk 250R incorpora un tablero digital LCD con conectividad Bluetooth, lo que permite mantener información clave del recorrido y conexión durante la conducción.

Expansión de Hero Costa Rica

Con este lanzamiento, Hero Costa Rica refuerza su presencia en el mercado costarricense, ampliando su portafolio de motocicletas disponible en el país.

Entre los modelos que actualmente comercializa la marca se encuentran Eco 150 Cargo, Hunk 150, Hunk 160R, Hunk 160R 4V, Xpulse 200 Advance, Xpulse 200 4V y Xpulse 200 Pro 4V.

A nivel global, la compañía opera en más de 50 países de Asia, África, Europa y América Latina, y cuenta con ocho fábricas de producción en India, Colombia y Bangladesh.

La nueva Hunk 250R ya puede verse en los showrooms de la marca ubicados en Zapote, Paseo Colón, Uruca, San Ramón y Alajuela, así como en distribuidores autorizados en el país.

Una producción de ExtraLab, laboratorio de contenidos de Grupo Extra, realizada para uno de sus anunciantes, con alcance multiplataforma.