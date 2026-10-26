Hernán Medford: “Voy a llevar al equipo a la final”

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, lanzó una promesa a todos los aficionados del club: llegar a la final.

Así lo manifestó tras el partido que tuvieron contra San Carlos este domingo. A pesar de la derrota, el estratega confía en llevar al equipo a las instancias finales.

Foto: Prensa SC

El estratega se defendió de las críticas realizadas por algún sector de los medios de comunicación y afirma que ya tiene mucho tiempo en los banquillos como para saber lidiar con momentos así.

“El equipo que vende es Saprissa y hay que darle con todo. A la afición sí la respeto, pero una crítica más de parte de ustedes (prensa) no me importa. Cuando llegué a este equipo lo tomé en sétimo lugar y lo llevé a la final y este año lo voy a llevar a la final otra vez”, manifestó.

Los tibaseños tienen una deuda cuando juegan como visitantes, pues de 7 partidos en esa confición, solo ganaron 2 (Puntarenas FC y Alajuelense). Eso sí, siguen en primer lugar del Apertura 2026 con 24 puntos, superando al Cartaginés, Sporting FC y Alajuelense.

“Somos los líderes y queríamos despegarnos, pero hay cosas que pasan y uno asume responsabilidades. ¿Sabe cómo se calla toda esta situación? Siendo campeón al final y clasificando el miércoles a la CONCACAF”, indicó.

Saprissa enfrentará esta semana con dos duelos clave: primero contra Luis Ángel Firpo este miércoles, de El Salvador, donde estará en juego el boleto a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

Luego, el domingo recibirán a Liga Deportiva Alajuelense en el Clásico Nacional, donde estará el primer lugar del certamen nacional en disputa.