Hernán Medford va por su revancha ante Cartaginés

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La última vez que Saprissa visitó el “Fello” Meza, le remontaron en cuestión de 15 minutos y quedaron fuera de la Copa Centroamericana.

Ese recuerdo todavía sigue presente en la mente de los morados y así lo expresó el técnico Hernán Medford, quien regresará a territorio brumoso, pero esta vez por campeonato nacional.

En esa ocasión, los morados llegaron al minuto 75 con un 2-1 en el marcador (3-4 en el global) que los tenía a un paso de clasificar a semifinales del torneo regional, sin embargo, en el cierre todo se les vino abajo y los blanquiazules lograron remontar, incluso, con un gol en el último minuto para sentenciar la serie con un 3-2 (5-4 global).

“Sí, es una revancha. Tenemos una revancha contra Cartago y estamos deseando que sea domingo. Evidentemente lo digo con respeto y no sabemos qué pueda pasar, pero queremos ir a ganar”, indicó Medford.

A pesar de que ya pasaron varias semanas de dicho episodio, en el bando saprissista no se olvidan de lo que ocurrió.

Para este juego llegarán con toda la motivación se seguir en el primer lugar del Torneo de Apertura 2026, pero también reconocen la importancia de este duelo, pues, en caso de ganar, se distancian a 7 puntos de su rival de este domingo.

Saprissa viene de golear 6-0 a Sporting FC, otro de los rivales directos que está en puestos de clasificación.

“Con ese triunfo, se ratifica que Saprissa también es un equipo muy bueno. Sé que tengo que exigir más y para hacer valer lo de hoy tenemos que ir a ganar a al ‘Fello’ el domingo”, manifestó.

El “Pelícano” también se defendió y respondió a quienes criticaron a su equipo tras la derrota sufrida contra Escorpiones, quien se encuentra en las últimas posiciones del certamen.

“Se ratifica por qué estamos en el primer lugar. Parecía que algunos estaban ciegos y no veían que estábamos arriba, pero venimos haciendo las cosas bien, por eso felicité a los muchachos, pues había que lavarnos la cara de lo que pasó”, sentenció.

Medford y sus jugadores llegan a este partido como el equipo más goleador del campeonato, donde han marcado 26 anotaciones, con lo cual se consolidan como la mejor ofensiva del fútbol costarricense.

Los saprissistas llegan a este juego con la misión de derribar el muro blanquiazul, pues en el “Fello” Meza, los locales están invictos en este semestre.