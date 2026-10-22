Hernán Medford: “Si hubiera justicia estaríamos en semifinales”

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El técnico Hernán Medford afirma que el fútbol no ha sido justo con el Deportivo Saprissa y, según su criterio, deberían estar en las semifinales de Copa Centroamericana.

Los morados quedaron fuera de este torneo tras la eliminación sufrida a manos del Cartaginés y ahora se juegan un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf por medio del repechaje.

“Si el fútbol fuera de justicia estaríamos jugando una semifinal y no estaríamos acá (en serie de repechaje). Nosotros hemos perdido partidos que no eran justos y nunca me preguntan eso. El futbol es lo que pasa y ya”, comentó.

El “Pelícano” destacó la labor del Luis Ángel Firpo, quien tuvo más ocasiones de gol. Ante esto, el timonel aceptó que tuvieron que trabajar más en zona defensiva.

Sacamos un empate ante un equipo que lo hizo bien. ¿Cómo voy a estar enojado por un empate? Es un buen resultado. Ellos por momentos fueron mejores que nosotros, pero también cuando un equipo se defiende bien, también vale”, manifestó.

La serie ante los cuscatlecos se encuentra empatada sin goles y la vuelta será la próxima semana en “La Cueva”, donde han ganado todos los partidos de la temporada.