Hernán Medford: “Nosotros quedamos en deuda”

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El técnico Hernán Medford lamentó la derrota del Deportivo Saprissa ante Escorpiones, pues dejaron ir la oportunidad de extender su ventaja en el liderato del Torneo de Apertura 2026.

El entrenador del conjunto tibaseño reconoció a su rival, a quien lo catalogó como el mejor de la cancha, sin embargo, afirmó que deberán hacer un análisis a lo interno para evitar que estas cosas se repitan.

“El rival se queda con los tres puntos por méritos de ellos y nosotros quedamos en deuda. Nos hizo falta el gol, lo buscamos por todo lado, pero no concretamos. A pesar de todo eso, no hay excusas”, indicó.

Otro de los datos que resaltan de la pérdida ante los belemitas es que las tres derrotas que tienen en el certamen local han sido en césped artificial, algo que ha sido un problema para el “Monstruo”.

“Hemos perdido tres veces fuera de casa y ha sido en cancha sintética. Eso sí lo puedo decir, nos cuesta y nos complica mucho. Ese punto lo tenemos claro, así que vamos a trabajar en eso”, dijo.

Los morados solamente registran una victoria de los últimos cinco partidos, contando Copa Centroamericana y campeonato nacional.

La próxima cita del 41 veces campeón nacional será este jueves 15 de octubre cuando reciban en “La Cueva” a Sporting FC, en un partido donde el liderato estará en juego.