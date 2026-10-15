Hernán Medford habla sobre el caso de Carlos Barahona

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, no quiso entrar en detalles sobre el caso del futbolista Carlos Barahona, quien fue detenido por las autoridades judiciales.

El caso se dio este miércoles por la mañana y sorprendió al mundo del fútbol nacional. Sin embargo, el “Pelícano” tiene clara su posición.

“Mientras no sea juzgado y no se le declare culpable, es inocente. Todo lo demás que se hable son chismes”, dijo.

Agregó que este tipo de comentarios le molestan y prefiere no escuchar ni participar en conversaciones donde lo que se habla no es veraz.

“Los chismes sí que me molestan. Yo no puedo con los chismes. Qué pereza con eso, los vomito”, manifestó.

Medford fue consultado sobre este tema en conferencia de prensa tras el partido contra Sporting FC, donde triunfaron 6-0 y se consolidan en el liderato del Torneo de Apertura 2026.

Ahora, los tibaseños se preparan para visitar el estadio “Fello” Meza para jugar contra el Club Sport Cartaginés el próximo domingo.