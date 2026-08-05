Hernán Jiménez anuncia cuándo llegará su nueva película

Luego del rotundo éxito que tuvo en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica, donde las largas filas en el Cine Magaly reflejaron la expectativa del público, la película “Abril”, de Hernán Jiménez, ya confirmó cuándo llegará a los cines del país.

La cinta se estrenará el 10 de setiembre en las salas de cine de todo el territorio nacional.

El anuncio lo realizó el propio director a través de sus redes sociales, donde además confirmó que, por el momento, el filme estará disponible únicamente en la pantalla grande.

La historia gira en torno a Abril, una madre que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida cuando su hija adolescente, Valentina, decide irse a vivir con su padre, Julián.

A partir de esa decisión, la protagonista deberá aprender a sobrellevar la separación mientras enfrenta sus propios conflictos personales, en una trama que aborda la maternidad, los vínculos familiares y los desafíos que acompañan el proceso de crecimiento.

Otro de los aspectos que distingue a la producción es que fue filmada completamente en San José, convirtiendo a la capital en el escenario principal de la historia.

Para Jiménez, “Abril” representa un nuevo proyecto en su carrera, luego de consolidarse internacionalmente gracias a varias producciones dirigidas para Netflix, que lo posicionaron como uno de los cineastas costarricenses con mayor proyección fuera del país.

Con su llegada a la cartelera nacional, el largometraje buscará repetir la buena acogida que tuvo durante su estreno en el Festival Internacional de Cine.