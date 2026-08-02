Hernán Crespo pierde en su debut con Atlas

México, AFP. – El argentino Hernán Crespo tuvo un desafortunado debut en el fútbol mexicano como entrenador del Atlas al perder 2-0 como local ante el Monterrey, en el estadio Jalisco, por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 en la que el Querétaro venció 3-2 a los Tigres.

“Lógicamente no nos gusta el resultado, pero al mismo tiempo me gustó mucho la actitud del equipo, de luchar, de querer jugar al fútbol y hacerlo al tú por tú”, comentó Crespo. “Hoy la cancha estaba linda y el estadio estaba hermoso con la gente apoyando, sabemos que estamos en un proceso de crecimiento y que se pueden cometer errores”, añadió.

Avalado por una Copa Sudamericana y una Liga de Campeones de Asia en su palmarés como director técnico, Crespo dirigió su primera práctica para enfrentar a los Rayados del Monterrey dirigidos por su compatriota Matías Almeyda.

Crespo y Almeyda fueron compañeros en el inicio de sus carreras como futbolistas en River Plate y nunca se habían enfrentado como entrenadores.

En los momentos previos al partido, “Valdanito” y “El Pelado” se dieron un abrazo cordial.

“Hoy encontrarlo, después de tanto tiempo y como adversario, me resultó raro porque siempre defendíamos lo mismo”, dijo Almeyda sobre su reencuentro con Crespo, su excompañero en la selección argentina.

Después, el Atlas (7º) sufrió su primera derrota y se quedó con seis unidades. El Monterrey (3º) logró su segunda victoria y llegó a seis puntos.

Diego Rossi hizo el 1-0 para los Rayados (28′). El uruguayo anotó por primera vez en el fútbol mexicano.

El argentino Lucas Ocampos sentenció el 2-0 con un penal (90’+7).