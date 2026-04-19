Una madrugada trágica se vivió este domingo en la Ruta 4, en el sector de Las Delicias de Aguas Zarcas, San Carlos.

Dos hermanos perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y colisionara violentamente contra una baranda de protección alrededor de las 3:52 a.m.

Foto: Corresponsal Edgar Chinchilla

El impacto fue de tal magnitud que el automóvil, un Toyota Yaris que circulaba en sentido Pital – Muelle, cayó aproximadamente 15 metros fuera de la carretera. Según los informes preliminares, la fuerza del choque provocó que ambos ocupantes salieran expulsados del automotor, dejando una huella de arrastre de unos 38 metros.

Las víctimas fueron identificadas con el apellido Mora, de 30 y 26 años, ambos eran vecinos de la comunidad, solteros y residían con sus padres.

Foto: Corresponsal Edgar Chinchilla

Personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazó al sitio tras recibir el reporte al 9-1-1, pero lamentablemente confirmaron que los jóvenes ya no presentaban signos vitales.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo de la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas exactas del fatal percance.

Información del corresponsal Edgar Chinchilla