Un ataque armado ocurrido en Laurel de Corredores, zona fronteriza con Panamá, dejó como saldo un hombre fallecido y su hermano herido de gravedad, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Ciudad Neily.

“El fallecido responde al apellido Vega, masculino de 20 años, y el herido también es apellido Vega, de 23 años, un masculino quien es hermano del fallecido“, indicó el OIJ.

El joven de 20 años murió en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, mientras que su hermano sufrió una herida en el abdomen y fue trasladado en condición crítica a un centro médico.

El caso

De acuerdo con la versión preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del martes, los hermanos viajaban en motocicleta hacia su vivienda cuando pasaron por un sector donde se encontraban al menos 5 sujetos a bordo de dos motocicletas.

“Aparentemente, esos sujetos los siguieron y cuando estos llegaron a su vivienda ingresaron. Es ahí cuando aparentemente los sujetos de las otras dos motocicletas les habrían empezado a disparar“, señaló el OIJ.

Las autoridades presumen que hubo un intercambio de disparos, ya que los ofendidos también habrían disparado. En ese enfrentamiento resultaron heridos los 2 hermanos, uno de ellos falleciendo en el lugar.

En la escena las autoridades localizaron 2 armas de fuego (una escopeta y una pistola) y 2 motocicletas, una que en apariencia pertenecería a las víctimas y otra que aparentemente sería de los sospechosos.

Ambos vehículos fueron trasladados a la sede del OIJ en Ciudad Neily.

Los agentes también recolectaron múltiples indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis y el cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para realizarle la autopsia correspondiente.