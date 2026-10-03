Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), y hermano del exalcalde Johnny Araya, Rolando Araya, se unió a la lista de funcionarios de la Municipalidad de San José, esto según consta en el registro de asesores del Concejo Municipal.

Rolando Araya, de 79 años, aparece como Asesor Comunal 2, devenga un salario mayor a ¢1.5 millones mensuales, esto según detalla un documento emitido por la Sección de Atracción y Selección de Talento Humano.

Si bien el excandidato del PLN estuvo ligado a los verdiblancos, Araya posteriormente buscó la silla presidencial por parte del Partido Costa Rica Justa, en 2022, donde obtuvo un total de 19.951 votos, lo que representó un 0,95% de los votos emitidos.

En temas relacionados con la Municipalidad de San José, ocupó el cargo de Ejecutivo Municipal entre 1978 y 1980, designación anterior a la existencia de las alcaldías en el país; puesto que terminaría ocupando su hermano, Johnny Araya, de 1991 a 1998 como ejecutivo, posteriormente a 2013 como alcalde, y con un regreso de 2016 a 2024, momento en el que fue derrotado en la contienda electoral por el actual jerarca, Diego Miranda.

Como asesor municipal, el exverdiblanco forma parte de los siete funcionarios que dan apoyo a los regidores declarados independientes, esto puesto que no forma parte de ninguna fracción partidaria.

En total, las regidurías declaradas sin partido son: Rafael González, exmiembro del Partido Juntos y presidente del Concejo Municipal; Yorleny Córdoba, electa por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Luis Murillo, que formaba parte del Partido Liberación Nacional (PLN); y José Manuel Jiménez, quien llegó por el Partido Liberal Progresista (PLP).

Rolando además ocupó una silla en la Asamblea Legislativa para el período 1974-1978, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), bajo la presidencia de Luis Alberto Monge, entre 1982-1984.