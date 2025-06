La pugilista tica Naomy Valle, hermana de la boxeadora Yokasta, se iba a enfrentar este sábado a la boxeadora mexicana Ashley “Dinamita” Félix, por las 108 libras. Sin embargo, la pelea que se iba a realizar en el Honda Center de Anaheim, California, como parte de la cartelera de su promotora Most Valuable Promotions se canceló.

La noticia la reveló la misma peleadora en sus redes sociales al escribir “este fin de semana no voy a poder pelear. Por razones fuera de mi control, mi debut tendrá que esperar un poquito más.

Estoy muy triste porque me preparé como nunca… pero también estoy agradecida por todo el apoyo que he recibido. Sé que muy pronto me verán en el ring, dando todo por ustedes.

Gracias a Ashley Félix, que también se preparó con todo. Muy pronto nos vamos a enfrentar, eso se los prometo.

Esto no me detiene. Solo me da más motivación para regresar más fuerte.

Nos vemos pronto”.

La pelea estelar de la velada en la que iba a participar Naomy Valle será entre el boxeador y creador de contenido estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr.