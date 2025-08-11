“Miguel guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”.

Así inicia su mensaje de despedida María Carolina Hoyos Turbay, hermana del precandidato presidencial y senador colombiano fallecido, Miguel Uribe.

“Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”, destacó.

María Carolina mencionó estar con el corazón roto y que necesitará fuerzas para seguir adelante.

“Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!”, mencionó.

Además, le pidió un favor: decirle a su madre que la ama. Destaca que la consuela saber que ahora están juntos.