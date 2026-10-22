Hermana de exdiputado sufre aparatoso choque y queda grave

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Silvia Rojas, hermana del exdiputado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y exalcalde de Sarapiquí, Pedro Rojas, resultó herida la mañana de este jueves, en un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos.

El choque ocurrió aproximadamente a las 9:50 a.m., sobre el puente del río Isla Grande, en el distrito de Horquetas de Sarapiquí, cerca de una gasolinera.

Accidente en Sarapiquí. Foto: corresponsal Alfie Gatgens.

Unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense atendieron la emergencia y lograron rescatar a la mujer, quien permanecía atrapada dentro de uno de los carros involucrados.

Declaraciones: Ever Alegría, CRC.

Según la información preliminar, Rojas fue abordada consciente, pero desorientada. Los socorristas la trasladaron en condición roja (grave) a la clínica de Puerto Viejo y posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, al Hospital de Heredia.

Accidente en Sarapiquí. Foto: corresponsal Alfie Gatgens.

Por el momento, no se tiene más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión, por lo que deberá ser investigado por las autoridades correspondientes.

Con información del corresponsal Alfie Gatgens.