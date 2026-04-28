Herida de abandono con transmisión intergeneracional 

En la práctica clínica es frecuente encontrar pacientes cuya experiencia emocional gira en torno a una profunda sensación de abandono.

Sin embargo, más allá de los eventos actuales, este malestar suele estar sostenido por esquemas tempranos que se reactivan en diferentes etapas de la vida.

Invalidación materna

El abandono no siempre se expresa como una ausencia física. En muchos casos, se manifiesta a través de la invalidación emocional, la comparación constante o la falta de reconocimiento afectivo dentro de los vínculos primarios.

Cuando una figura significativa, como la madre, responde desde la crítica o la comparación, el mensaje internalizado no es solo insuficiencia, sino también no pertenencia.

A lo largo del desarrollo, estos esquemas tienden a reproducirse en las relaciones de pareja y en la forma en que se interpretan los eventos de separación. Así, situaciones normativas, como la independencia de los hijos o el cierre de una relación, pueden ser vividas no como procesos evolutivos, sino como confirmaciones de una herida emocional más antigua.

¿Qué pasa con el abandono o el desamor?

Desde una perspectiva intergeneracional, es posible observar cómo experiencias no resueltas en una generación (como historias de abandono, desamor o vínculos insatisfactorios)pueden transmitirse de manera implícita, configurando patrones relacionales que se repiten.

El trabajo psicoterapéutico en estos casos implica no solo abordar los eventos actuales, sino también resignificar la historia vincular, fortalecer la identidad personal y desarrollar nuevas formas de relación basadas en la validación interna y en límites emocionales más saludables.

Si este artículo toca con algunos escenarios de su vida, puede sacar una cita comunicándose con la doctora.

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