El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José dictó el sobreseimiento definitivo a favor de varios miembros de la Familia Figueres Olsen, quienes fueron denunciados por José María Figueres Olsen.

Este resultado marca el fin de un proceso legal que duró casi cinco años, según el abogado de varios familiares.

Así lo dieron a conocer en un comunicado compartido a nombre de la familia.

En detalle

Las personas beneficiadas con el sobreseimiento definitivo son Adriana y Gabriela Naranjo Figueres, José Antonio Figueres Ulate, Christiana Figueres Olsen, Rosita Ulate Sánchez y otras personas.

Tanto la Fiscalía como el juez de la audiencia preliminar concluyeron que no existió delito alguno.

Se estableció que “nunca existió un robo, un saqueo de fondos ni acto ilícito alguno”.

La familia sostuvo desde el inicio que actuaron “conforme a la voluntad clara, libre y consciente de nuestra madre y abuela, doña Karen Olsen Beck”.

Lamentan que José María Figueres Olsen convirtiera un desacuerdo sobre esas decisiones en un proceso penal, exponiendo “de forma dañina a jóvenes inocentes y a toda nuestra familia”.

Lo que sigue:

Aunque José María Figueres Olsen presentó una apelación, la familia mantiene una “firme confianza en que los tribunales superiores confirmarán la validez y legitimidad de la resolución original“.