Herediano suma 32 cambios de DT en 10 años

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Club Sport Herediano atraviesa un momento crítico tras ocupar la penúltima casilla del Apertura 2026 y destituir a Paulo Wanchope como estratega, lo cual representa el cambio de técnico 32 desde 2016.

Desde entonces, el equipo florense ha tenido 16 directores técnicos distintos si se toma como punto de partida el ciclo de Hernán Medford (2016-2017), o 17 entrenadores distintos si se contempla la etapa de Odir Jacques que finalizó en 2016.

Paulo Wanchope, dejó de ser técnico del Herediano (Foto: Sergio Espinoza)

En dicho lapso, Jafet Soto ha sido el entrenador más recurrente con nueve etapas entre interinatos y oficialidades. Pronto podría sumar su décima etapa desde entonces, en total serían 17 desde que debutó como timonel en 2011.

Lista de entrenadores y sus etapas: