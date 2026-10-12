Herediano suma 32 cambios de DT en 10 años

Florenses viven complicado momento

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

El Club Sport Herediano atraviesa un momento crítico tras ocupar la penúltima casilla del Apertura 2026 y destituir a Paulo Wanchope como estratega, lo cual representa el cambio de técnico 32 desde 2016.

Desde entonces, el equipo florense ha tenido 16 directores técnicos distintos si se toma como punto de partida el ciclo de Hernán Medford (2016-2017), o 17 entrenadores distintos si se contempla la etapa de Odir Jacques que finalizó en 2016.

Paulo Wanchope, técnico del Herediano
Paulo Wanchope, dejó de ser técnico del Herediano (Foto: Sergio Espinoza)

En dicho lapso, Jafet Soto ha sido el entrenador más recurrente con nueve etapas entre interinatos y oficialidades. Pronto podría sumar su décima etapa desde entonces, en total serían 17 desde que debutó como timonel en 2011.

Lista de entrenadores y sus etapas:

  1. Odir Jacques: 1 etapa (2015-16).
  2. Hernán Medford: 4 etapas (2016-17, 2019, 2022, 2025).
  3. Jafet Soto: 9 etapas (2018, 2018, 2019, 2020, interino 2021, interino 2023, 2024, 2025, interino 2026).
  4. Jaime de la Pava: 1 etapa (2018).
  5. Paulo César Wanchope: 2 etapas (2018, 2026).
  6. José Giacone: 2 etapas (2019-20, 2026).
  7. Víctor Núñez: 1 etapa (2020).
  8. Fernando Palomeque: 1 etapa (2021).
  9. Pablo Salazar: 2 etapas (interino 2021, 2025).
  10. Luis Marín: 1 etapa (2021).
  11. David Patiño: 1 etapa (2021).
  12. Jeaustin Campos: 2 etapas (2021-22, 2023).
  13. Géiner Segura: 1 etapa (2023).
  14. Breansse Camacho: 1 etapa (interino 2023).
  15. Héctor Altamirano: 1 etapa (2024).
  16. Walter Centeno: 1 etapa (2024).
  17. Alexander Vargas: 1 etapa (2025).