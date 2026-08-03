Herediano sigue sin ganar en la cancha

Inter San Carlos y Club Sport Herediano igualaron 1-1 este domingo en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 que tuvo un insólito protagonista: la niebla.

El Team golpeó primero muy temprano en el encuentro. Tras un tiro de esquina, el cubano Marcel Hernández ganó por alto y asistió de cabeza a Yurguin Román, quien apareció sobre la línea de gol para empujar el balón y adelantar a los florenses.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto sancarleño reaccionó y comenzó a generar peligro con figuras como Joel Campbell y el mexicano Erick “Cubo” Torres. Precisamente el atacante azteca exigió a Dany Carvajal con un potente remate que el guardameta logró contener.

La insistencia de los locales tuvo premio cuando Getsel Montes cometió una falta dentro del área sobre Rachid Chirino. El árbitro David Gómez señaló el punto penal y Joel Campbell no falló desde los once pasos, anotando así su primer gol con la camiseta del Inter San Carlos para establecer el 1-1.

El complemento ofreció muy poco en materia ofensiva. Cuando el reloj avanzaba, una densa niebla cubrió el estadio Carlos Ugalde Álvarez, obligando a suspender temporalmente el encuentro durante casi una hora debido a la escasa visibilidad.

Tras la reanudación, ambos equipos intentaron buscar el gol del triunfo, pero las opciones fueron escasas y el marcador no volvió a moverse.

Con el empate, Herediano suma un punto en una cancha siempre complicada, mientras que el Inter San Carlos consiguió rescatar una unidad en casa en un partido marcado por las condiciones climáticas y el primer tanto de Joel Campbell con su nuevo club.