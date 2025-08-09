El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, vuelve al banquillo y al Morera. Se quedaron sin técnico y asumió “El Tico Soto”, como le llamaban en México.

“Estamos en un momento malo”

El estratega admite que no les va bien. “Hay momentos en el fútbol, a veces no todo es bueno y a veces no todo es malo. Estamos en un momento malo, pero cuándo no hemos tenido un momento malo. En diferentes campeonatos hemos jugado y luchado por títulos y campeonatos. Es sorprendente ver, sin decir nombres, que normalmente cuando las cosas salen bien y cuando fuimos campeones o bicampeones tuvimos nueve notas en un periódico. Ahora que tenemos una semanilla mala tenemos 9 o 10 notas en un periódico. No nos afecta absolutamente nada”.

Esto es para la afición

Siente que la afición no tiene por qué estar triste o dudar de lo que se ha hecho, pese al mal arranque. Cuando se le interrogó qué decirles a los seguidores no dudó en responder. “Que acaban de ser Bicampeones, que en diciembre nadie daba un 5 por este equipo y fuimos campeones. Perdimos en Saprissa y nadie daba un cinco y fuimos bicampeones. Si nosotros creemos, los que estamos dentro, la afición es la que menos puede perder. Cuando Herediano está en estos momentos en cuando más complicado se pone para todos los equipos de Costa Rica. Cuando Herediano está así con una uña o una garra caída es cuando más peligroso se vuelve, porque nadie sabe cómo va a reaccionar este equipo”.

Cariño para Pablo Salazar

El jerarca florense tuvo palabras de agradecimiento para el anterior timonel. “Estamos agradecidos con Pablo Salazar, porque hizo su esfuerzo y no le salieron las cosas. Pero ahora hay otro entrenador y es otra cabeza y puede venir otra cabeza. Pero el entrenador del presente soy yo y vamos a ir con todo. Es una final para nosotros, al igual que los partidos que vienen conmigo o sin mí”.